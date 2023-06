Diocesi: Albenga-Imperia, venerdì la Giornata sacerdotale con meditazione proposta dal vescovo Borghetti

Venerdì 16 giugno, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, la diocesi di Albenga-Imperia celebrerà la Giornata per la santificazione dei sacerdoti con un incontro ospitato nel Seminario vescovile.

Dopo la celebrazione dell’Ora terza in programma alle 9.30, sarà il vescovo Guglielmo Borghetti a proporre una meditazione a cui seguirà uno spazio personale di adorazione eucaristica nella cappella del Seminario.

“Pregare per la santificazione dei sacerdoti – si legge in una nota della diocesi – significa, in certo senso, pregare per la santità dell’intero popolo di Dio, a cui il loro ministero è ordinato e ci offre, poi, un’occasione per favorire la comunione e la reciproca custodia orante tra membri dello stesso presbiterio. Il cammino sinodale della Chiesa in Italia è ancora una volta reso concreto e sperimentabile nel vissuto di questa giornata dove è realizzato nella preghiera comune”. “La constatazione dolorosa dei limiti di alcuni e la disparità delle forze rispetto alla messe abbondante sovente – viene osservato nella nota – sono motivo di scoraggiamento e di ulteriori rallentamenti al vigore missionario della Chiesa. Noi non saremo mai interamente santi, in questa fase terrena del Regno, ma certamente possiamo e dobbiamo maggiormente tendere alla santità, attraverso tutti gli strumenti che la Chiesa ci offre, ad iniziare dalla Parola e dai sacramenti, per giungere alla vita comunitaria ed allo zelo missionario per tutte le anime”.