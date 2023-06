Diocesi: Massa Carrara, prosegue l’approfondimento online sulla Lettera di san Paolo ai Romani promosso dalla Scuola di formazione teologico-pastorale

Dopo quello iniziale di giovedì scorso, è in programma per domani, giovedì 15 giugno, il secondo appuntamento del corso di approfondimento sulla Lettera di san Paolo ai Romani promosso dalla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale “S. Francesco Fogolla” di Massa Carrara-Pontremoli. “Attraverso un percorso di brani scelti – si legge in una nota – i partecipanti avranno la possibilità di approfondire i fondamenti della fede cristiana contenuti nella Lettera, considerato uno dei testi più significativi per la Chiesa”.

Il corso, aperto a tutti coloro che desiderano conoscere, è curato da Chiara Mariotti e si tiene in modalità on line su piattaforma digitale nelle serate dei giovedì di giugno, dalle 20.30 alle 22.