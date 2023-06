Diocesi: Cagliari, venerdì per la Giornata sacerdotale incontro di formazione con mons. François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio

Venerdì 16 giugno, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa di Cagliari celebrerà la Giornata per la santificazione dei sacerdoti con l’ultimo incontro di formazione del clero di quest’anno pastorale. L’appuntamento è in programma per le 9.30 presso il Seminario arcivescovile di Cagliari: a proporre una riflessione sul tema “L’unzione forza della missione” sarà mons. François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. Sarà poi l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, a tracciare le conclusioni.