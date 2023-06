Oratori in Campania: Cec e diocesi di Caserta, venerdì un workshop su “realtà e prospettive nel tempo libero”

Incontrarsi per indicare nuovi percorsi formativi, nuovi campi d’azione, nuove metodologie per rendere gli oratori luoghi al passo coi tempi. Centri dove innovazione e tradizione riescono a trovare nuovi e intriganti equilibri, per trasformarli in momenti di aggregazione per 365 giorni l’anno per ragazzi e non solo. In oratorio, infatti, c’è spazio per tutti: ragazzi e adolescenti, ma anche giovani e adulti. Queste le finalità dell’incontro “Oratori in Campania, realtà e prospettive nel tempo libero”, promosso dalla Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale campana (Cec), in collaborazione con la diocesi di Caserta. L’evento si svolgerà venerdì 16 giugno, alle 18, nella Biblioteca diocesana di via Redentore, a Caserta. “L’idea di un workshop sul tema è nata dall’esigenza di diffondere quel progetto che è oggi l’oratorio – spiega Renato Malangone, incaricato della Conferenza episcopale campana per il tempo libero, turismo e sport -. Noi vogliamo che l’oratorio sia vivo tutto l’anno e sia capace di coinvolgere ragazzi e adolescenti che fanno attività, i giovani che sono gli animatori e, infine, gli adulti che coordinano e supportano gli animatori ed i ragazzi quando è necessario. Nel workshop, analizzeremo quanto oggi c’è in Campania e chiederemo ai vari relatori quali possono essere le prospettive per una maggiore diffusione degli oratori in regione. E considerato che siamo in cammino verso il Sinodo, ci metteremo in ascolto di tutti i partecipanti, così come ci chiede lo stesso Papa Francesco”.

Con Malangone interverranno il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, l’arcivescovo delegato della Cec per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, mons. Orazio Soricelli; Giuseppe Dessi, presidente nazionale dell’Anspi; suor Flora Brucoli, delle Salesiane di Don Bosco. L’incontro sarà moderato da Antonio Luisè giornalista de “L’Eco di Caserta” e “Radio Primarete”.