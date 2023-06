Associazioni: Copercom, dal 16 giugno il “Corso base di progettista sociale”

Un “Corso base di progettista sociale”. È la proposta lanciata dal Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) alle organizzazioni aderenti per formare al proprio interno professionisti o esperti in materia. Guiderà il corso la consulente alla progettazione Cristina Tugnoli. Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 13, in presenza a Roma (sala San Francesco presso la sede della Cei, in via Aurelia 468).

L’iniziativa, spiega il presidente del Copercom, Stefano Di Battista, “mirerà in particolare a reperire bandi e opportunità di finanziamento per il proprio ente; redigere un progetto aderente alle finalità del bando per poter ricevere il finanziamento; ampliare la rete di partner con cui presentare un progetto, requisito oggi particolarmente richiesto”. Si tratta, sottolinea Di Battista, di “una prima concretizzazione di quel lavoro di rete spesso auspicato. Dall’analisi dei bisogni, ci siamo resi conto che alle associazioni meno strutturate non sono le forze a mancare, bensì il reperimento degli strumenti adatti”. In questo quadro, “la progettazione consentirà di fare rete fra reti”.

Il corso proseguirà poi nei primi tre sabato di luglio – 1, 8 e 15 –, dalle 9 alle 13, in modalità on line. Altre due date verranno calendarizzate nel mese di settembre. Durante il corso sono previste consulenza e supporto a distanza: 40 ore suddivise in 30 ore di supporto a richiesta dei partecipanti in rapporto one to one, 10 ore di consulenza al gruppo sui bandi e le novità in essere.