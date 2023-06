Papa al Gemelli: Bruni, “decorso clinico senza complicanze”, “dimissione nei prossimi giorni”

(Foto ANSA/SIR)

“Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel bollettino odierno sulla salute di Papa Francesco, che si trova da una settimana al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico all’addome. “Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i prossimi giorni”, ha annunciato il portavoce vaticano, specificando che durante la mattinata il Santo Padre “si è dedicato all’attività lavorativa”: “Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato. dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’Eucarestia”.