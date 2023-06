Parlamento Ue: Sefcovic (Commissione), sulle migrazioni ottenuti risultati concreti. Ora definire il nuovo Patto

(Strasburgo) “Finora abbiamo ottenuto dei risultati, fatto azioni concrete, per contrastare l’immigrazione irregolare, sui rimpatri, contro la tratta. Stiamo lavorando per realizzare corridoi sicuri, intanto sosteniamo i Paesi” extraUe, di partenza e transito dei flussi. Maros Sefcovic, a nome della Commissione europea, è intervenuto oggi nell’emiciclo del Parlamento Ue in relazione al prossimo summit dei capi di Stato e di governo che si terrà a Bruxelles il 29 e il 30 giugno. Sefcovic ritiene che il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo, che è in itinere, sarà un “passo importante” per regolare le migrazioni verso l’Europa. “È un settore nel quale possiamo decidere a maggioranza qualificata” in ambito di Consiglio, ma occorre l’accordo dell’altro co-legislatore, proprio l’Europarlamento. “Siamo a una svolta”, ha sostenuto Sefcovic. “I triloghi sono iniziati questa settimana, adesso dobbiamo concretizzare”. Sefcovic ha annunciato che prima del Consiglio, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, scriverà una lettera ai capi di Stato e di governo proprio sul tema migrazioni. “Dobbiamo restare aperti al compromesso – ha concluso –, mostrando cooperazione e fiducia all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”.