Musica: Padova, domani sera in basilica la prima assoluta della versione integrale de “Il Cammino di Antonio – Oratorio sacro”

Quella di domani, giovedì 15 giugno, alle ore 21, in basilica di Sant’Antonio a Padova, sarà la prima assoluta della versione integrale de “Il Cammino di Antonio – Oratorio sacro”, con musiche del maestro Paolo Pandolfo e libretto di Giovanni Ponchio. Un’opera, quella ospitata nel cartellone del Giugno Antoniano 2023, composta appositamente per il Santo, con l’introduzione di un intermezzo sinfonico, l’ampliamento della parte del tenore solista e con un organico di grandi dimensioni formato da ben due cori polifonici e con una ricca orchestrazione, rispetto a una versione ridotta precedente.

L’opera per tenore, narratore, coro e orchestra ripercorre il cammino fisico e spirituale dell’allora frate Antonio da Lisbona, al secolo Fernando Martins de Bulhões, che nel 1221 naufragò nella baia di Capo Milazzo in Sicilia. Da lì prese vita il suo lungo viaggio attraverso le antiche vie che percorrevano l’Italia. Un cammino anche religioso che si arricchì del messaggio di san Francesco ad Assisi, toccando poi il nord Italia, la Francia e infine Padova, città dove morì e in cui le sue reliquie e la sua testimonianza rifulgono nel santuario a lui dedicato.

Un’opera che mette in luce il ruolo spirituale ma anche l’impegno civile di sant’Antonio, in un’invocazione corale ricca di forza e di speranza.

“Il Cammino di Antonio” avrà come protagonisti il tenore Antonio Signorello, nella parte di sant’Antonio, Paolo Tonietto (voce recitante), il Coro Città di Piazzola sul Brenta e il Coro polifonico di Piove di Sacco, l’orchestra Concentus Musicus Patavinus e Sergio Lasaponara come maestro concertatore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.