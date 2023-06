Commissione Ue: European Heritage Awards, resi noti oggi i 30 vincitori, tra loro 4 italiani

Sono stati resi noti oggi i nomi dei 30 vincitori degli European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, il riconoscimento elargito dalla Commissione ed Europa Nostra, la principale rete europea del patrimonio, attraverso il programma Europa creativa dell’Ue. I vincitori sono stati selezionati da una giuria, composta da esperti provenienti da tutta Europa. Tra i vincitori anche quattro progetti italiani: i Giardini reali di Venezia, riportati a nuova vita da complessi lavori di ristrutturazione; una ricerca sull’architettura proto-industriale del Veneto nell’età di Palladio; l’iniziativa “Aperti per voi” che, grazie a 1.600 volontari, apre le porte di oltre 85 siti culturali che altrimenti rimarrebbero chiusi al pubblico in 35 città d’Italia. A essere premiato anche il musicologo Sergio Ragni per il suo lavoro di studio e divulgazione sull’opera del compositore Gioacchino Rossini. I vincitori saranno premiati il 28 settembre nel contesto del Vertice europeo del patrimonio culturale 2023, organizzato da Europa Nostra con il sostegno della Commissione, dal 27 al 30 settembre nella città di Venezia, patrimonio dell’umanità. “Ogni progetto vincitore”, ha commentato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, “è il risultato di capacità straordinarie e di un impegno, collettivo e individuale, che abbraccia luoghi e tradizioni del patrimonio in tutta Europa”. I premi sono anche segno del “nostro fermo impegno a proteggere il nostro patrimonio culturale comune, perché è di fondamentale importanza per il nostro senso di appartenenza come cittadini e comunità d’Europa”.