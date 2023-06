Eurobarometro: 4 europei su 5 ritengono le tecnologie digitali fondamentali nella vita quotidiana. Preoccupazioni per protezione minori

Quattro europei su cinque ritengono che le tecnologie digitali saranno fondamentali nella vita quotidiana. Secondo i cittadini Ue l’Europa deve “intraprendere maggiori azioni per garantire una trasformazione digitale di successo”. È quanto emerge dal sondaggio di Eurobarometro pubblicato oggi. Secondo il sondaggio, il 76% degli europei ritiene che “una connettività avanzata e una maggiore sicurezza informatica miglioreranno notevolmente l’uso quotidiano delle tecnologie digitali”. Due terzi dei cittadini Ue chiedono “più istruzione e formazione per sviluppare le proprie competenze digitali”, mentre due terzi sostengono che le “tecnologie digitali svolgeranno un ruolo importante nella lotta ai cambiamenti climatici”. Infine, oltre l’80% degli europei ritiene che gli Stati membri “dovrebbero collaborare di più per favorire l’accesso alle tecnologie digitali, stimolare l’innovazione e sviluppare un mercato competitivo”. Solo la metà degli europei ritiene, però, che i diritti e i principi digitali siano tutelati bene in Europa. Il 36% dei cittadini sostiene che si debba fare di più. Rispetto agli ambienti digitali sicuri e il controllo sui propri dati, “meno della metà dei cittadini ritiene che l’attuazione dei diritti e dei principi digitali nel proprio Paese sia soddisfacente”. I cittadini esprimono preoccupazione soprattutto sulla protezione di bambini e giovani. Infine, il sondaggio è in linea con il programma europeo del Decennio digitale per gli obiettivi digitali da raggiungere entro il 2030, accompagnato dalla Dichiarazione sui diritti e i principi digitali europei.