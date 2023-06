Diocesi: Chiavari, dal 16 al 18 giugno a Belpiano summer camp per catechisti

“Catechista oggi: istruzioni per l’uso”. Questo il tema del summer camp di formazione per i catechisti in calendario dal 16 al 18 giugno a Belpiano per iniziativa della diocesi di Chiavari. Si tratta di un workshop residenziale nel corso del quale si alterneranno proposte e lavori curati dall’Equipe diocesana per la Catechesi, dalla Scuola diocesana di Formazione teologica e da Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In particolare, verranno affrontate le seguenti tematiche: “La catechesi al servizio della Parola e dell’esperienza di fede”, “La catechesi azione ecclesiale e dimensione educativa” e “Il metodo catechistico e incontri di catechesi… Oggi!”.