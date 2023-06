Diocesi: Savona-Noli, venerdì il vescovo Marino guiderà l’incontro del clero

Venerdì 16 giugno, dalle 10 presso il Seminario vescovile, mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, presiederà l’incontro dei presbiteri, religiosi e diaconi in concomitanza con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, con la Giornata mondiale di santificazione sacerdotale e nell’ambito della “Scuola del clero 2022-2023”. Nell’occasione saranno festeggiati i presbiteri e diaconi dei quali ricorrono gli anniversari di ordinazione.

Invece nel fine settimana il vescovo amministrerà il sacramento della confermazione: sabato 17 giugno alle 17 nella parrocchia San Martino di Tours a Stella, guidata da don Mario Sergio Florentino da Silva, domenica 18 giugno alle 16 in quella di San Nicolò ad Albisola Superiore, di cui è guida spirituale don Giuseppe Pometto.

La “cresima” esprime la discesa dello Spirito Santo sui credenti tramite l’imposizione delle mani da parte degli apostoli e dai loro successori, ovvero i vescovi. È presente anche presso le Chiese cristiane protestanti (luterane e riformate), pur non essendo considerato un sacramento.