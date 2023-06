Morte Flavia Franzoni: diocesi di Bologna, con il marito “ha offerto un esempio silenzioso ed eloquente di vita e di fede”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, a Roma per impegni Cei, appena appresa la notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi, ha espresso, a nome della Chiesa di Bologna, vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore del marito Romano Prodi, dei figli e della famiglia.

“L’arcidiocesi di Bologna e il suo arcivescovo, card. Matteo Zuppi – affermano i vicari generali, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni –, affidano a Dio, Padre della vita e della misericordia, Flavia Franzoni Prodi, morta improvvisamente” ieri pomeriggio, “ricordando il suo grande impegno sociale e accademico. Non si possono dimenticare Flavia e Romano sempre insieme, nelle occasioni ufficiali e nella fedele partecipazione alla vita ecclesiale, anzitutto nella loro parrocchia di San Giovanni in Monte e nelle varie celebrazioni diocesane, offrendo un esempio silenzioso ed eloquente di vita e di fede”. “La comunità diocesana si stringe al marito Romano, ai figli e a tutti i familiari nel dolore e nella speranza cristiana, con serena fiducia nella potenza della Pasqua del Signore Gesù, sorgente di risurrezione e di pace”, concludono i vicari generali.