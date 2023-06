Diocesi: Aosta, domani il vescovo Lovignana presiede la celebrazione eucaristica per la Festa di san Bernardo

Il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, presiederà domani, giovedì 15 giugno, una solenne concelebrazione eucaristica per la Festa di san Bernardo d’Aosta, nel centenario della sua proclamazione a patrono degli alpinisti e degli abitanti della montagna. La messa, con inizio alle 18 in cattedrale, sarà animata dalla Cappella musicale “Sant’Anselmo di Aosta”. L’omelia sarà tenuta da Mgr Jean Pierre Voutaz, nuovo prevosto del Gran San Bernardo.

La celebrazione sarà preceduta dalla sfilata delle guide alpine e dei maestri di sci con ritrovo alle 17.15 nel giardino del vescovado (piazza San Francesco), eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione, dove rivolgeranno un indirizzo di saluto mons. Lovignana, il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, l’assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, il presidente dell’Unione valdostana guide d’alta montagna, Ezio Marlier, e il presidente dell’Associazione maldostana maestri di sci, Beppe Cuc.

Al termine dell’Eucaristia in cattedrale, sarà inaugurata la mostra dedicata a san Bernardo.