“Donare sangue e plasma è importante. Si tratta di un gesto semplice e gratuito ma fondamentale per la salute di tutti e per aiutare concretamente chi ha bisogno, ad iniziare dalle persone con particolari fragilità. Donare è un segno di amore verso il prossimo”. Così Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana (Cri), in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.