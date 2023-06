Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi incontrerà presidenti e moderatori delle zone pastorali

Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, nella serata di domani, giovedì 15 giugno incontrerà moderatori, presidenti delle zone pastorali e dei comitati, il Consiglio episcopale, i vicari pastorali e i segretari della Sinodalità a cinque anni dall’istituzione delle zone.

“Al termine di questo percorso – ha affermato mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità –, accanto ad innegabili fatiche e resistenze, si possono sottolineare gli aspetti più positivi, tenendo in ogni caso presente che le situazioni sono comunque molto differenziate. Anzitutto nella concezione di Chiesa che si va affermando e nella prassi di collaborazione e corresponsabilità sempre più diffusa. La forma della diocesi di Bologna, caratterizzata dalle zone pastorali, si propone come progressiva realizzazione del progetto missionario, sinodale, ministeriale e partecipativo che il Magistero della Chiesa oggi ci indica”.

L’incontro sarà ospitato dalle 18.30 nell’aula magna del Seminario.