Cammino sinodale: Piacenza-Bobbio, domani incontro “Nella casa di Betania” con la biblista Mina

“Nella casa di Betania”. Questo il tema dell’incontro in programma domani, giovedì 15 giugno, a Piacenza per iniziativa del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale” insieme alla Scuola diocesana di formazione teologica. Dalle 18, presso il Seminario vescovile, prenderà il via un incontro aperto a tutti promosso “per offrire un contributo al Cammino sinodale, che in Italia ha scelto proprio la casa di Betania come immagine-guida legata al percorso dei ‘Cantieri’ di lavoro che orientano la vita della comunità cristiana. A Betania vivevano i tre fratelli Marta, Maria e Lazzaro, grandi amici di Gesù, che visitava spesso la loro casa”.

Sarà la biblista bresciana Marialaura Mino a proporre una riflessione biblica ed esperienziale a partire dall’interrogativo “Qual è l’esperienza di Marta, Maria e Lazzaro con Gesù che dà il nome ai Cantieri del cammino sinodale?”. Dopo la testimonianza di Daniela Sfolcini, studentessa della Scuola di teologia, su “Non spettatori, ma pietre vive nella comunità cristiana”, le conclusioni di mons. Celso Dosi, preside della Scuola.