America Latina: Celam, a Panama venerdì e sabato l’incontro delle Commissioni catechistiche episcopali

Le Commissioni catechistiche episcopali dell’America Latina e dei Caraibi si riuniranno a Panama il 16 e il 17 giugno per pianificare linee d’azione comuni nelle Chiese particolari del continente. L’iniziativa è del Consiglio episcopale di America Latina e Caraibi (Celam) attraverso il Laboratorio di catechesi e il Dipartimento di evangelizzazione.

Padre Manuel Jimenez, sacerdote colombiano e membro del Laboratorio di catechesi del Celam, afferma che l’evento ha l’obiettivo di “individuare la ricezione e lo sviluppo nella Chiesa universale del direttorio per la catechesi e l’istituzione del ministero del catechista”. A questo scopo sono stati invitati “i vescovi responsabili della catechesi nelle Conferenze episcopali, insieme alle loro équipe”.

Con il supporto del Celam, è stato messo a punto un metodo di lavoro il più possibile agile e coinvolgente, comprendente una consultazione precedente e un lavoro di ascolto delle diverse Conferenze episcopali. La metodologia proposta consiste in tre momenti dialogici: contemplare (uno sguardo di fede sulla realtà), discernere (criteri di illuminazione) e proporre (nuovi orizzonti per la catechesi).