Covid-19: Società di pneumologia e Cittadinanzaattiva, “non abbassare la guardia su malattie respiratorie. A rischio i fragili”. Un progetto e una guida

Non abbassare la guardia e il livello di prevenzione rispetto al Covid, soprattutto nei riguardi di chi è fragile. Questo il messaggio forte che la Società italiana di pneumologia Sip/Irs insieme a Cittadinanzattiva e alle altre Società scientifiche intende diffondere con forza in questi giorni con il progetto “Beaware” (“Be Active citizens for Widespread Awareness, infoRmation and Education”). Ma anche un pungolo affinché il Servizio sanitario nazionale non si dimentichi della salute respiratoria ora che è passata l’emergenza pandemica. Per questo è online sul sito di Cittadinanzattiva la guida “Covid, Long Covid e fragilità: teniamo alta l’attenzione!”, pubblicata all’interno del programma “Beaware”.

“Le malattie respiratorie sono uno dei principali problemi sanitari mondiali e causano un sesto di tutte le morti. In Italia, la salute respiratoria sta peggiorando, molto probabilmente per effetto dell’inquinamento atmosferico, con una crescita di asma, rinite allergica, infezioni respiratorie e broncopatie. Ma – sottolinea Angelo Guido Corsico, per la Sip/Irs – dopo la centralità riconosciuta ai pneumologi durante la pandemia, la disciplina è scesa nella lista delle priorità. Il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni ambulatoriali prevede infatti un drastico ribasso, anche del 30/40%, per le visite e gli esami pneumologici. Per esempio, un importante esame come l’emogasanalisi – prelievo di sangue arterioso che serve a misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue e che necessita di una siringa speciale – oggi è valutato 7 euro contro i 14 di prima. A fronte di questi tagli lineari – conclude il professore – sarà sempre più difficile, anche per le Regioni, conciliare il bisogno di cura con gli obiettivi di bilancio”.

Nella guida messa a punto da Cittadinanzattiva, disponibile anche in lingua inglese, la lista dei 113 ambulatori territoriali per il trattamento del long Covid, i riferimenti per la tutela, e informazioni aggiornate su: fine pandemia e “nuova normalità”, il “long Covid”, il punto sulla vaccinazione anti Covid-19, l’impatto della malattia sui pazienti fragili, i fattori di rischio e la profilassi, la vaccinazione anti Covid-19 in gravidanza, allattamento e in età pediatrica.