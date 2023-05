Terzo settore: il Forum presenta domani a Roma il suo primo bilancio sociale

È stato definito “Bilancio Zero” ed è il primo bilancio sociale del Forum Terzo settore che, pur non essendo vincolato a livello legislativo, ha deciso di realizzare la rendicontazione non finanziaria e aumentare così i suoi livelli di trasparenza e accountability, sia verso i propri soci che verso l’esterno. Il “Bilancio Zero” sarà presentato domani a Roma, in occasione dell’Assemblea dei soci del Forum Terzo Settore. “Quello del Forum Terzo Settore è uno dei primi bilanci sociali che danno evidenza a ciò che fa un ente di rappresentanza”, commenta Marco Frey della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, curatore del documento. “Questa edizione è l’inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi anni e che approfondirà l’analisi sia quantitativa che qualitativa dell’impatto sociale del Forum. Tra gli elementi più interessanti c’è sicuramente la dimensione della ricerca, con le attività di analisi legislative della riforma del Terzo settore o di indagine sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) da parte delle organizzazioni socie. Peculiare è anche la dimensione della formazione, in particolare con il percorso Fqts rivolto alla dirigenza delle organizzazioni del Mezzogiorno. In entrambi i casi, si tratta di attività innovative per un ente di rappresentanza, che accompagnano una fase di trasformazione e rispondono all’esigenza di un cambiamento culturale nel mondo del Terzo settore”, sottolinea Frey.

Tra gli altri elementi che emergono dal Bilancio sociale 2022, si nota che, in termini di gender diversity, lo staff del Forum è composto per il 54,5% da donne, mentre tra i collaboratori esterni la presenza femminile è pari al 39%. Tra i dipendenti del Forum Terzo Settore, quasi due terzi hanno conseguito una laurea, mentre il dato arriva al 90% per i collaboratori esterni.