Paolo VI: il Premio in sua memoria verrà consegnato stamattina da Papa Francesco a Mattarella. Diretta su Tv2000

Nella mattinata di oggi, giorno in cui ricorre il 60° anniversario dell’elezione di Giovanni Battista Montini al Soglio pontificio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà da Papa Francesco il “Premio internazionale Paolo VI”. La cerimonia, ospitata nella Sala Clementina del Palazzo apostolico , sarà trasmessa in diretta su Tv2000 alle 11.30. Il riconoscimento, nato per iniziativa dell’Istituto Paolo VI, è stato attribuito al Capo dello Stato italiano per la sua dedizione al bene comune in un impegno politico ispirato ai valori cristiani e rigoroso nel servizio delle istituzioni civili.