Società: Transparency, domani a Milano e in streaming il Bif Event Sdg18 Zerø Corruption

Martedì 30 maggio, a Milano e in streaming, si svolgerà il Bif Event Sdg18 Zerø Corruption promosso dal Business Integrity Forum di Transparency International Italia, per fornire una panoramica dell’impatto che gli Obiettivi di sostenibilità stanno avendo sui diversi ambiti della società civile, comprendere come sia avvertita una proposta di maggior spazio al tema della lotta alla corruzione nel mondo e quali siano i meccanismi di interlocuzione con le Nazioni Unite e di revisione degli Sdgs per l’Agenda Onu 2030.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Elisabetta Oliveri, presidente Autostrade per l’Italia; Stefano Venier, ceo Snam; Nicola Allocca, presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’Ocse; Nicola Bonucci, Former Legal Director dell’Ocse; François Valérian, Board of Directors Transparency International; Elena Guarnone, Head of Sustainability, Edison; Carlo Paris, membro del Comitato Sostenibilità dell’Enav; Fulvio Matone, direttore generale di PoliS-Lombardia; Gaetana Morgante, direttrice di Dirpolis Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; Diego Cimino, della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite; Arturo Zampaglione, giornalista, fondatore di Onu Italia.