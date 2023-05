Giornata del sollievo: Policlinico Gemelli e Fondaz. Ghirotti, a Paolo Belli il Premio Frizzi. Premiate anche scuole di Pavia, Capoterra, Balzola, Mentana e Frosinone

Anche al Policlinico Gemelli si è celebrata ieri la XXII Giornata nazionale del sollievo, promossa da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ministero della Salute e Fondazione nazionale Gigi Ghirotti. Le iniziative organizzate nel nosocomio per celebrare la Giornata sono iniziate giovedì scorso e culminate ieri. Alle 9 ha avuto luogo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della diocesi d Roma. La manifestazione è iniziata con i saluti istituzionali di Renato Balduzzi, consigliere Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs; Antonio Gasbarrini, preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica; Andrea Cambieri, direttore sanitario Gemelli e Vincenzo Morgante, presidente Fondazione Ghirotti.

A seguire il concerto dell’ensemble di clarinetti della banda musicale dell’Aeronautica Militare. Il Premio “Fabrizio Frizzi – l’Arte del Sollievo”, promosso dalla Fondazione Ghirotti è stato assegnato quest’anno al musicista e conduttore televisivo Paolo Belli. Anche un fiore può portare sollievo a chi soffre; per questo Confagricoltura nazionale ha offerto 1.500 rose a ciascun ricoverato. Alle ore 10.50 l’incontro “La scuola in ospedale” con il contributo della dottoressa Assunta Fabrizi, coordinatrice scuola media I.C. Maffi, e le testimonianze degli alunni. A vincere il concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo” – nato per sensibilizzare bambini, adolescenti e giovani, attraverso la riflessione e la produzione creativa, alla cultura del sollievo dalla sofferenza e dal dolore – alcune scuole di Pavia, Capoterra (Ca) Balzola (Al), Mentana (Rm), Frosinone.

La Fondazione Ghirotti concretizza il suo impegno sociale con un Centro di ascolto che da oltre vent’anni offre un servizio telefonico gratuito di sostegno ai malati di tumore e ai loro familiari. Il numero 06-8416464 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.