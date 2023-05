Diritti umani: Pax Christi, a Foggia il primo workshop del progetto “Laboratori di interculturalità e pace nelle città che apprendono”

Diritti umani, pace e giustizia tra i popoli. Sono i temi affrontati a Foggia nel primo workshop del progetto “Laboratori di interculturalità e pace nelle città che apprendono”, organizzato da Learning Cities Impresa sociale e dal movimento cattolico internazionale per la pace Pax Christi, partner del progetto, con il patrocinio di Amnesty international. L’incontro, che ha visto la partecipazione di operatori del Terzo settore, della formazione, di rappresentanti delle istituzioni e operatori che si occupano di integrazione, immigrazione e mediazione, è stato un’occasione per discutere di pace e condividere esperienze virtuose del territorio. “La partecipazione al progetto – ha detto in collegamento on line mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia – può essere un importante passo avanti verso la realizzazione di una Puglia ancora migliore, sempre più rispettosa dei diritti umani e della dignità di ogni persona, visto che uno degli scopi del progetto è quello di redigere un documento che raccolga i diversi contribuiti arrivati, al fine di fornire alla Regione Puglia delle Osservazioni a supporto del miglioramento delle politiche di sviluppo del dialogo interculturale”. Il progetto si sviluppa su tre laboratori tematici strutturati in altrettante fasi di lavoro: un’attività di ricerca su ogni tema; un laboratorio di confronto e formazione; tre podcast tematici attraverso cui diffondere i risultati raggiunti.

“Per oltre 10 anni – ha osservato Tina Marinari, campaign manager Amnesty international Italia – le organizzazioni per i diritti umani hanno avvertito che era in corso un persistente deterioramento del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Oggi al mondo contiamo più di 60 conflitti in cui sono coinvolti milioni di civili innocenti. Se c’è qualcosa che la guerra di aggressione della Russia insegna per il futuro del mondo è l’importanza di un ordine internazionale basato su regole efficaci e applicate con coerenza”. Il progetto “Laboratori di interculturalità e pace nelle città che apprendono” è finanziato dalla Regione Puglia attraverso la legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”, Programma annuale 2022 – Avviso pubblico 2022, e intende promuovere l’importanza della cultura come strumento per costruire una società più inclusiva e giusta e per sostenere la pace. Oltre all’incontro di Foggia, sono previsti altri due workshop: il 16 giugno a Taranto si parlerà di “Economia capitalistica vs economia della vita” e il 7 ottobre a Lecce di “Innovazione sociale e democrazia partecipativa”.