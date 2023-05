Sport: Us Acli Roma, al via il XIII torneo interparrocchiale di calcetto a 5 “San Giovanni Paolo II”

Torna oggi il torneo interparrocchiale di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, che giunge così alla sua XIII edizione promossa dall’Us acli Roma. L’iniziativa si svolge in collaborazione con le Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato regionale Lazio del Coni, dell’Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma e dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma. Dieci le squadre al via, di altrettante parrocchie sparse su tutto il territorio della Capitale.

“La promozione dello sport e dei suoi valori – commenta Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma – è sempre al centro della nostra attività, ed è davvero una grande soddisfazione vivere queste giornate così ricche di eventi e di atleti che si impegnano per trionfare nel proprio sport e nella propria categoria. Un grande ringraziamento alle tantissime persone che si impegnano ogni giorno affinché tutto questo sia possibile”. “Siamo anche molto contenti – aggiunge – di dare il via alla XIII edizione del torneo delle parrocchie dedicato a San Giovanni Paolo II, un appuntamento ormai tradizionale che permette il confronto tra tante realtà romane che si sfidano avendo sempre ben in mente i valori di condivisione, integrazione e solidarietà che sono propri dello sport e non solo”.

“Il torneo delle parrocchie – dichiara Lidia Borzì, presidente Acli Roma è provincia – è un appuntamento fondamentale nel calendario del Sistema Acli di Roma. Assume poi un significato ancora più importante dopo la pandemia perché, andando oltre la valenza sportiva ed educativa che è propria del Dna dell’Us Acli, contribuisce anche a costruire legami vivi puntando sull’inclusione, sul dialogo interculturale e sulla fratellanza”.