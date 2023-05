Diocesi: Gaeta, al santuario della Civita la chiusura del mese di maggio con l’arcivescovo Luigi Vari

Organizzato dalla Forania di Fondi oggi, lunedì 29 maggio, al santuario della Madonna della Civita in Itri (Lt) si concluderà, in modo solenne, con un pellegrinaggio, il mese di maggio, che è stato celebrato in tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Gaeta, con ampia partecipazione dei fedeli. Lo comunica padre Antonio Rungi, responsabile delle comunicazioni sociali della Civita. “A suggellare questo cammino mariano sarà il pellegrinaggio di lunedì – sottolinea padre Rungi – con la presenza dell’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, che presiederà la concelebrazione eucaristica. Attesi circa un migliaio di devoti della Madonna della Civita dai vari centri della diocesi e fuori diocesi e particolarmente da Fondi, Itri, Monte San Biagio, Sperlonga, Pastena, Lenola e Campodimele, che costituiscono la Forania di Fondi”.

Appuntamento, alle 18, nell’ampio spazio del parcheggio dei pullman al Santuario, da dove si partirà a piedi pregando il Santo Rosario, che si concluderà davanti alla miracolosa icona della Madonna della Civita nella chiesa del tempio mariano. Alle 19, la messa presieduta dall’arcivescovo Vari e concelebrata dai sacerdoti della Forania di Fondi e di altre località della diocesi. “A conclusione della messa – precisa padre Rungi – l’atto di consacrazione alla Vergine Santissima e una speciale preghiera per la pace nel mondo e per gli alluvionati dell’Emilia Romagna e di altre Regioni italiane”.