Camorra: Sos Impresa, “l’operazione di Polizia e carabinieri nei Quartieri Spagnoli a Napoli un nuovo e incoraggiante segnale di riconquista dello Stato”

L’operazione di Polizia e Carabinieri coordinata dalla Dda di Napoli che questa mattina ha decapitato tre pericolosi e famigerati clan di camorra operanti ai Quartieri Spagnoli “rappresenta un nuovo e incoraggiante segnale di riconquista dello Stato in territori che, apparentemente, sembrano controllati totalmente da queste famiglie camorriste”. Ne è convinta “Sos Impresa – Rete per la legalità”.

“Anche l’associazione antiracket e antiusura Sos Impresa – Rete per la legalità esprime forte apprezzamento agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine e della Procura distrettuale antimafia per gli arresti effettuati questa mattina”, ha dichiarato Cuomo Luigi, presidente dell’associazione. “Insieme alla criminale attività di spaccio di droga e all’associazione di tipo mafioso sono stati svelati anche numerosi reati di estorsione a cui erano sottoposti i commercianti della zona. Questo dato conferma che l’attività estorsiva tradizionale anche dove prevalgono piccole e piccolissime attività è tutt’ora fortemente praticata. Confidiamo nella possibilità che le vittime dell’estorsione svelata con queste operazioni trovino il coraggio di unirsi e liberarsi definitivamente dalla pressione parassitaria di queste famiglie”, ha continuato Cuomo, che ha ricordato: “La nostra associazione è sempre aperta e disponibile ad ogni forma di aiuto, gratuito e solidaristico, per accompagnare, sia in fase giudiziaria sia per l’accesso al fondo di solidarietà, tutti coloro che vorranno chiedere aiuto”. Per contattare Sos Impresa: Numero verde 800 900 767 oppure mail info@sosimpresa.org.