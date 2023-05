Premio Paolo VI: presidente Mattarella arrivato in Vaticano, entra in Sala Clementina a fianco di Papa Francesco

(Foto Vatican Media/SIR)

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è arrivato in Vaticano alle 10.45 circa, e dall’Arco del Perugino, con il corteo di auto al seguito, si è diretto da Papa Francesco per un colloquio privato prima dell’udienza prevista per il conferimento del Premio Paolo VI, da parte dell’omonimo Istituto di Brescia al Capo dello Stato. Poco prima delle 11.30, il Santo Padre e il presidente della Repubblica italiana hanno fatto il loro ingresso nella Sala Clementina a piedi, fianco a fianco, mentre Francesco utilizzava un bastone per dirigersi alla sua postazione. A porgere il suo saluto al Santo Padre è stato mons. Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto Paolo VI di Brescia. “Riconoscere il modo esemplare in cui ha interpretato l’attività politica e ha assolto, come servizio al bene comune, le responsabilità istituzionali a cui è stato chiamato”, le motivazioni del Premio assegnato al Capo dello Stato.