Fondazione Centesimus Annus: per il 30° anniversario conferenza internazionale il 5 e 6 giugno in Vaticano

“La memoria per costruire il futuro: ‘Pensare e agire in termini di comunità’ (FT, 116)”. Con questo titolo, la Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice si prepara a celebrare la ricorrenza dei suoi 30 anni di vita (1993-2003) in occasione della prossima conferenza internazionale che si svolgerà il 5 e 6 giugno in Vaticano presso l’Aula nuova del Sinodo. La Fondazione è stata costituita con atto chirografo di san Giovanni Paolo II il 5 giugno 1993. A oggi è presente in 4 continenti, 15 Paesi ed opera attraverso 18 chapter locali e 13 nazionali. Per l’occasione sarà presentato il volume dedicato ai “Trent’anni di messaggi papali alla Centesimus Annus”. Un testo che rappresenta una guida per l’azione futura della Fondazione proponendo un quadro dell’evoluzione della Dottrina sociale della Chiesa attraverso i discorsi dei Pontefici. Una conferenza che a partire dalla consapevolezza del cammino fatto in trent’anni di attività guarda ai prossimi passi da fare sia a livello di gruppi locali nei territori sia come realizzare la sua missione nel futuro. Nei prossimi giorni – fa sapere la Fondazione – sarà aperta la procedura di accreditamento per la stampa e sarà diffuso il programma della conferenza internazionale.