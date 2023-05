Cammino sinodale: Lecce, stasera assemblea e messa con gli amministratori

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio, alle 17.30, sindaci e una rappresentanza di amministratori locali dei comuni della diocesi di Lecce, si sono dati appuntamento nel salone dell’episcopio, in piazza Duomo a Lecce. Si ritrovano per conversare su un modello comune di camminare insieme – Chiesa e pubblica amministrazione, in modo particolare – affinché i temi del Sinodo che la Chiesa universale sta vivendo in questi anni possano trovare eco nella società civile attraverso un confronto pubblico che metta insieme ed in relazione uomini e idee nell’intento di far germogliare progetti, fiorire speranze, stimolare fiducia, intrecciare relazioni e fare rete comune.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Lecce. “In questa fase di ascolto, che ha al centro il camminare insieme della Chiesa – scrive nel suo invito alle istituzioni coinvolte, la direttrice dell’Ufficio, Annarita Quarta – è di fondamentale importanza interpellare tutti coloro che vivono la vita parrocchiale e coinvolgere più persone possibili anche se, abitualmente non si sentono parte attiva della comunità cristiana”. Le parrocchie restano ancora sui territori, nonostante le crescenti difficoltà, la forma più efficace per esprimere il radicamento della Chiesa in ogni luogo e la vicinanza della comunità cristiana alla quotidianità delle persone. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”, è “ascolto reciproco” in cui ciascuno ha qualcosa da dare e da imparare. “Non si può, però, amministrare – scrive ancora Annarita Quarta – senza una proficua collaborazione con la pubblica amministrazione, la Chiesa, l’università, gli istituti di cultura, le organizzazioni di categoria e le associazioni”. Ed è proprio per camminare insieme in tale direzione, dunque, che sono stati invitati i sindaci assieme ai capigruppo consiliari, presso la sala conferenze dell’episcopio in Piazza Duomo a Lecce nell’auspicio che l’evento sia partecipato dai diretti interessati per offrire idee e proposte da sviluppare insieme nell’unico interesse di rendere un servizio alle comunità in cui ciascuno è innestato ed opera. Si concluderà poi alle 19 nella chiesa cattedrale di Lecce con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Seccia.