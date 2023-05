Diocesi: Sorrento-Castellammare di Stabia, ieri una serata di evangelizzazione, intitolata “E tutti furono colmati di Spirito Santo”

Ieri sera, l’arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia ha festeggiato il giorno della Pentecoste con una serata di evangelizzazione, intitolata “E tutti furono colmati di Spirito Santo”. L’appuntamento serale ha preso il via alle ore 20,30 in piazza Giovanni XXIII, dinanzi la concattedrale di Maria Santissima Assunta e San Catello. La serata è stata animata da Don Michele Madonna, sacerdote della diocesi di Napoli e dal suo gruppo di evangelizzazione. Durante il corso della serata c’è stata anche la possibilità di ricevere il sacramento della confessione.

“Un’occasione speciale per tutte le realtà giovani della nostra diocesi, che abbiamo vissuto in comunione. La festa della Pentecoste ha sigillato il cammino della Pastorale giovanile diocesana, che in questo anno si è rimessa in cammino attivando una serie di iniziative. L’estate si aprirà con l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù, un percorso che già da tempo vede coinvolti centinaia di giovani e, sicuramente in forza dello Spirito, porterà qualcosa di nuovo e di buono”, ha detto don Antonio D’Urso, responsabile diocesano della Pastorale giovanile.