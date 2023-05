Papa Francesco: al presidente Mattarella, “la politica è servizio”, “com’è facile salire sul piedistallo e com’è difficile calarsi al servizio degli altri”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Una bella occasione per celebrare il valore e la dignità del servizio, lo stile più alto del vivere, che pone gli altri prima delle proprie aspettative”. Così il Papa ha definito il conferimento del Premio Paolo VI al presidente della Repubblica italiana, Sergio Matterella. “Sono lieto di consegnare al presidente Sergio Mattarella il Premio internazionale Paolo VI, che gli è stato attribuito dall’omonimo Istituto, al quale vorrei esprimere riconoscenza per il prezioso lavoro che svolge nella cura della memoria di Papa Montini”, ha esordito Francesco nella Sala Clementina, alla presenza del Capo dello Stato e dei membri dell’Istituto Paolo VI di Brescia: “I suoi scritti e i suoi discorsi sono una miniera inesauribile di pensiero e testimoniano l’intensa vita spirituale da cui è sgorgata la sua azione di grande Pastore della Chiesa. Grazie dunque ai membri e ai collaboratori dell’Istituto, e grazie a quanti sono giunti dalla diocesi di Brescia!”. “Come fare dell’agire politico una forma di carità e, d’altra parte, come vivere la carità, cioè l’amore nel senso più alto, all’interno delle dinamiche politiche?”, si è chiesto Francesco sulla scorta del Concilio: “Credo che la risposta risieda in una parola: servizio. San Paolo VI disse che quanti esercitano il potere pubblico devono considerarsi ‘come i servitori dei loro compatrioti, con il disinteresse e l’integrità che convengono alla loro alta funzione’. E sentenziò: ‘Il dovere del servizio è inerente all’autorità; e tanto maggiore è tale dovere quanto più alta è tale autorità’”. “Eppure, sappiamo bene quanto ciò non sia facile e come la tentazione diffusa, in ogni tempo, anche nei migliori sistemi politici, sia di servirsi dell’autorità anziché di servire attraverso l’autorità”, il monito del Papa: “Com’è facile salire sul piedistallo e com’è difficile calarsi nel servizio degli altri!”.