Comunicazioni sociali: WeCa, online il nuovo podcast di “In Ascolto” su “Social media e pastorale durante e dopo la pandemia” con don Davide Tononi

Don Davide Tononi, parroco di Norcia e content creator, è il protagonista della terza puntata di “In Ascolto”, il nuovo podcast dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) che racconta le storie degli evangelizzatori del continente digitale.

L’episodio del podcast, condotto dal giornalista e social media strategist di WeCa Andrea Canton, racconta il rapporto del giovane sacerdote con i mezzi di comunicazione digitale prima, dopo e durante la pandemia. Don Davide Tononi spiega come social media e web abbiano ridotto le distanze nelle drammatiche settimane del distanziamento sociale, ma anche cosa conservare e cosa invece lasciarsi alle spalle riguardo l’impiego delle nuove tecnologie dopo il periodo di emergenza vissuto. “In Ascolto”, podcast “figlio spirituale” del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, nel 2022, dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, esce con un nuovo episodio ogni due settimane. Prossimo appuntamento, lunedì 12 giugno, in compagnia di Gigi De Palo.