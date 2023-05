Papa Francesco: Regina Caeli, “affidiamo a Maria il desiderio di pace di tante popolazioni in tutto il mondo, specialmente della martoriata Ucraina”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Mercoledì prossimo, a conclusione del mese di maggio, nei santuari mariani di tutto il mondo sono previsti momenti di preghiera a sostegno dei preparativi alla prossima Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi”. Lo ha ricordato il Papa, dopo il Regina Caeli di ieri, festa di Pentecoste. “Chiediamo alla Vergine Maria che accompagni questa importante tappa del Sinodo con la sua materna protezione”, ha proseguito Francesco: “E a Lei affidiamo anche il desiderio di pace di tante popolazioni in tutto il mondo, specialmente della martoriata Ucraina”. “Lo scorso 22 maggio si è commemorato il 150° anniversario della morte di una delle figure più alte della letteratura, Alessandro Manzoni”, l’omaggio di Francesco: “Egli, attraverso le sue opere, è stato cantore delle vittime e degli ultimi: essi sono sempre sotto la mano protettrice della Provvidenza divina, che ‘atterra e suscita, affanna e consola’; e sono sostenuti anche dalla vicinanza dei pastori fedeli della Chiesa, presenti nelle pagine del capolavoro manzoniano”. Poi l’invito a pregare per le popolazioni che vivono al confine tra Myanmar e Bangladesh, duramente colpite da un ciclone: “Più di ottocentomila persone, oltre ai tanti Rohingya che già vivono in condizioni precarie”. “Mentre rinnovo a queste popolazioni la mia vicinanza, mi rivolgo ai responsabili, perché favoriscano l’accesso degli aiuti umanitari, e faccio appello al senso di solidarietà umana ed ecclesiale per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle”, l’appello del Papa.