Festival economia: Pallucchi (Forum Terzo settore), “associazioni, imprese sociali e organizzazioni di volontariato sono un’eccellenza made in Italy”

“Il Terzo settore non è solo quello che cura le ferite del tessuto sociale e dà sostegno ai più fragili: produce economia, crea occupazione, sviluppa competenze. E nel farlo, realizza i principi di partecipazione, inclusione, sostenibilità. I recenti dati Istat dimostrano che il modello socio-economico realizzato da associazioni, imprese sociali e organizzazioni di volontariato continua a crescere e quindi a essere attraente, riuscendo a resistere agli urti di fenomeni travolgenti come la pandemia, nonostante le difficoltà”. Lo ha ricordato ieri Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum Terzo settore, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

“Le attività svolte da questi soggetti, con competenza e visione – ha proseguito – rappresentano un’eccellenza made in Italy. Una collaborazione costante e di qualità con la pubblica amministrazione potrebbe realmente dare uno slancio importante ai processi di sviluppo di cui necessita il Paese, anche alla luce dell’attuazione del Pnrr, che sta incontrando non poche difficoltà”.

“C’è bisogno di un grande passo in avanti culturale che diffonda la consapevolezza, prima di tutto nella politica, del valore del Terzo settore per una società più coesa, meno disuguale, e per un’economia più sostenibile e partecipata”, ha concluso Pallucchi.