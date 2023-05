Diocesi: Milano, primo “bilancio di missione”. Mons. Delpini, “invita a considerare la bellezza e i limiti della Chiesa che amiamo”

“Il Bilancio di missione si può ricevere e leggere per vivere una esperienza spirituale: invita a considerare la bellezza e i limiti della Chiesa che amiamo; suscita ammirazione per l’immenso bene che si compie; invita ciascuno e ciascuna comunità a porre domande e a interrogarsi sulle proprie responsabilità”. Lo scrive mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, nell’introduzione al “Bilancio di missione dell’arcidiocesi di Milano”, che verrà presentato mercoledì 31 maggio alle 12 nella sala conferenze della curia arcivescovile (piazza Fontana 2, Milano). “Obiettivo prioritario del documento – spiega una nota – è quello di rappresentare la complessa e multiforme realtà di una delle diocesi più grandi del mondo, riconducendo le dimensioni descritte (organizzazione, attività, enti, risorse economiche, ecc.) alla propria missione peculiare, l’annuncio del Vangelo agli uomini e alle donne di oggi”.

In questa prima edizione (i cui dati sono riferiti perlopiù all’anno pastorale 2021-2022) “si è cercato di descrivere l’identità distintiva della Chiesa ambrosiana, i suoi valori fondanti, la struttura e la modalità organizzativa, così come si è cercato di misurare (attraverso alcuni primi indicatori che saranno sviluppati nelle prossime edizioni) le attività svolte e il loro impatto pastorale e sociale, le risorse economiche impiegate e i contributi erogati, in ultima analisi i benefici prodotti per la comunità”.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno: mons. Bruno Marinoni, moderator curiae e vicario episcopale per gli affari generali; Antonio Antidormi, economo della diocesi; Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie dell’Università Cattolica; l’arcivescovo, mons. Mario Delpini.