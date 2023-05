Diocesi: Acireale, una penna ecostenibile in dono ai maturandi

Anche la Chiesa può fare molto in tema di sostenibilità ambientale. La diocesi di Acireale, in particolare il Servizio per la Pastorale giovanile e la Pastorale scolastica, infatti, ha deciso di coinvolgere i giovani impegnati agli esami di maturità attraverso il dono di una penna di “cartone”, così da avviare processi di crescita e conversione alla sostenibilità.

L’occasione è la Festa dei maturandi, dal tema “Maturità…Dona Luce alla mia mente”. Giovedì 1° giugno sono previsti due appuntamenti: alle 12, nella chiesa Gesù Lavoratore, a Giarre; alle 20, nella chiesa Cuore immacolato di Maria, ad Acireale. Sarà ospite il blogger Dario Reda, docente impegnato nel mondo della scuola e del sociale. A conclusione dell’incontro saranno, quindi, benedette e distribuite ai maturandi particolari tipi di penne per gli esami di stato. Saranno penne di cartone che aiutano a sensibilizzare le nuove generazioni a costruire un futuro sostenibile. “Questa è un’iniziativa – dichiara don Orazio Sciacca, direttore della Pastorale giovanile – che aiuta i ragazzi a pensare in modo globale. Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente è diventato un elemento fondamentale dell’esistenza. Nel nostro piccolo, così, vogliamo contribuire al rispetto del creato e all’equilibrio tra tradizione e innovazione”.