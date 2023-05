Ambiente: Roma, domani a Montecitorio arrivano le esperienze raccontate dai sindaci dei Comuni Plastic Free

Dal racconto delle esperienze dalla viva voce dei sindaci dei Comuni Plastic Free ai progetti da mettere in cantiere, attraverso norme o attività governative, per un futuro senza rifiuti. Sarà questo l’obiettivo della giornata di confronto che si terrà domani, martedì 30 maggio, presso la Sala della Regina, a Montecitorio, a Roma, tra Amministrazioni locali e Istituzionali nazionali promossa da Plastic Free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, con il sostegno del vice presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa, a cui spetteranno i saluti istituzionali.

Con i saluti introduttivi della vice presidente di Plastic Free onlus, Rosa Reale, si apriranno i due panel incentrati sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu: la “vita sott’acqua” e la “vita sulla terra”. Nel primo momento di discussione si affronterà la tematica del monitoraggio dei rifiuti flottanti nei fiumi e nei mari e vedrà la partecipazione del presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli, e dei parlamentari Elisa Montemagni, Ilaria Fontana e Roberto Morassut, in compagnia di Luca De Gaetano e Paolo Monesi, rispettivamente presidente e coordinatore nazionale rapporti enti locali di Plastic Free onlus.

Dopo l’intervento di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, sull’”Ecologia integrale come cura del mare e del territorio – enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”, spazio al secondo momento di confronto. Il panel sarà incentrato sulla gestione dei rifiuti negli enti locali con la partecipazione di Carlo Salvemini, delegato dell’Anci per l’energia e i rifiuti, del vicepresidente della Commissione Ambiente, Francesco Battistoni, di Daniela Ruffino e del segretario della presidenza della Camera, Filiberto Zaratti, nonché di Lorenzo Zitignani e Antonio Rancati, rispettivamente direttore e segretario generale Plastic Free onlus.

Durante l’evento, moderato dal giornalista Rai Marco Frittella, verranno illustrati anche casi virtuosi raccontati da alcuni tra gli oltre 90 sindaci e assessori presenti. A portare i saluti del Governo sarà il sottosegretario del Masaf, Luigi D’Eramo.