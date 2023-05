Diocesi: Chieti, nel pomeriggio presentazione del volume “L’eredità spirituale di Benedetto XVI” di mons. Forte

È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio, presso l’aula magna del Seminario regionale S. Pio X a Chieti, la presentazione del libro “L’eredità spirituale di Benedetto XVI” di mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.

In dialogo con il presule interverranno, mons. Emidio Cipollone e Daniela Palladinetti.