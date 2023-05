La Croce Rossa Italiana – si legge in una nota diffusa oggi – è pronta per gestire l’hotspot di Lampedusa. Per illustrare modalità e tempi dell’operazione è convocata una conferenza stampa per martedì 16 maggio ore 11.30 nella sede Cri a Roma, in via B. Ramazzini 31, alla quale interverranno Rosario Valastro, Presidente Croce Rossa Italiana, il Prefetto Valerio Valenti, Commissario all’Emergenza Migranti, Ignazio Schintu, Direttore Operazioni, Emergenze e Soccorsi della Cri.