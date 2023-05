Papa Francesco: “la famiglia non è parte del problema, ma della soluzione”, no alla “società della stanchezza”

Sulla famiglia “occorrono politiche lungimiranti”, per non cadere vittime di una “società della stanchezza”. È l’appello del Papa, che nel discorso pronunciato a Roma per la terza edizione degli Stati Generali della Natalità ha lanciato in programma preciso: “Occorre predisporre un terreno fertile per far fiorire una nuova primavera e lasciarci alle spalle questo inverno demografico. “Bisogna cambiare mentalità: la famiglia non è parte del problema, ma della sua soluzione”. “Quando non c’è la generatività, viene la tristezza”, ha aggiunto a braccio il Papa: no alla “società della stanchezza” .