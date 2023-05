Parlamento Ue: nessuna missione di osservazione per elezioni in Turchia

L’Eurocamera non sarà presente in Turchia con missioni di osservazione per le elezioni generali che si terranno il 14 maggio. “Il Parlamento europeo non osserverà questo processo elettorale e di conseguenza non commenterà né il processo né i risultati che saranno annunciati in seguito. Nessun membro del Parlamento europeo è stato incaricato di osservare o commentare questo processo elettorale a suo nome”. Lo comunicano in una dichiarazione co-firmata il presidente della commissione per gli Affari esteri, copresidente del gruppo di coordinamento del Parlamento europeo per il sostegno alla democrazia e alle elezioni (DEG), David McAllister, e il presidente della commissione per lo sviluppo, copresidente del gruppo di coordinamento del Parlamento Ue per il sostegno alla democrazia e alle elezioni, Tomas Tobé. “Qualora un membro del Parlamento europeo decidesse di osservare queste elezioni, lo farebbe di propria iniziativa e non dovrebbe in nessun caso, attraverso alcuna dichiarazione o azione, associare la sua partecipazione al Parlamento europeo”, hanno aggiunto.