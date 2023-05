“Grazie a tutto il personale infermieristico che dedica la propria vita a prendersi cura degli altri con passione, competenza e dedizione. Il vostro lavoro è prezioso e indispensabile per la salute e il benessere di tutti noi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio postato sui canali social personali in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.