Festival della Comunicazione: Catania, convegno su “parlare con mitezza” e ricordo di Battiato

In preparazione del XVIII Festival della Comunicazione dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza”, la diocesi di Catania organizza il 13 e 14 maggio alcuni eventi. Domani alle 10, sarà il momento della “Corri Catania”: “Sport in Piazza a tutto fitness”, in piazza Università. Alle 19.30 in piazza Scammacca, “Centro di poesia contemporanea reading di poesia: Trasi Focu”. L’indomani, dopo la Corri Catania, alle 9.30, si svolgerà alle 17 nella sala Scuderie Castello Ursino, l’incontro “Parlare col cuore e farlo con mitezza”: intervengono Vincenzo Corrado direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei; Gianna Maria Cappello, presidente del MED Università di Palermo; Massimiliano Padula della Pontificia Università Lateranense. Alle 20.30, al Teatro Stabile, “Vita, amore, mondo. Le parole di Franco Battiato” i cantautori catanesi Luca Madonia e Mario Incudine ricorderanno il maestro.