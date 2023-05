Commissione europea: nuovo ciclo annuale di progetti di riforma che gli Stati membri possono presentare entro la fine di ottobre 2023

La commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, lancia il nuovo ciclo annuale di progetti di riforma che gli Stati membri possono presentare entro la fine di ottobre 2023 nell’ambito dello Strumento di sostegno tecnico (STI). L’annuncio è arrivato durante la conferenza annuale online sullo Strumento di sostegno tecnico (STI) intitolata “Future-proofing public administrations for change”. Lo comunica la Commissione europea in una nota. Al centro dell’evento dibattiti sulle “riforme necessarie per liberare il potenziale delle amministrazioni degli Stati membri e aumentare la loro capacità di rimanere efficaci adattandosi a un mondo in rapida evoluzione”. Partecipano i rappresentanti di alto livello della Commissione, delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri e di altre istituzioni. Nel corso della conferenza, la Commissione ha presentato 12 nuovi progetti faro IAC per il 2024 sulla transizione verde, la digitalizzazione e lo sviluppo delle competenze. In particolare, i progetti faro per il 2024 si concentrano sulla “preparazione della pubblica amministrazione per il futuro”, incluso il progetto faro PACE – Public Administration Cooperation Exchange. La commissaria ha anche presentato i risultati dell’indagine flash di Eurobarometro intitolata “Understanding Europeans’ views on reform needs” (Capire il punto di vista degli europei sulle esigenze di riforma).