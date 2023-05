Diocesi: mons. Moscone (Manfredonia), “vicinanza alla famiglia e alla comunità delle Isole Tremiti per la scomparsa del sindaco”

“Ho appena appreso la notizia della improvvisa morte del sindaco del Comune di Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, avvenuta questa notte in Roma dove era andato per ricevere un prestigioso riconoscimento alle fascinose Tremiti, bellezza autentica del nostro territorio. Addolorato per il grave lutto che ha colpito l’intera comunità civile di Isole Tremiti, partecipo la vicinanza mia e dell’intera arcidiocesi alla famiglia dell’estinto oltre che all’intera comunità tremitese”. Lo scrive in una nota l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo, mons. Franco Moscone. “Pur essendo impossibilitato ad essere presente alle esequie, essendo fuori diocesi per impegni pastorali già in precedenza assunti, assicuro la mia preghiera di suffragio per il sindaco estinto e la mia partecipazione e quella di tutta la nostra Chiesa”.