Diocesi: Padova, il 15 maggio sesto appuntamento per i “Lunedì della Missione” su crisi democratiche in Centro America e Caraibi

Sesto appuntamento per l’anno 2022-23 dei Lunedì della Missione, incontri di riflessione, informazione e approfondimento su tematiche missionarie e del mondo, promossi e organizzati dai Centri missionari diocesani di Padova, Trento, Treviso e Vicenza, insieme ai Missionari Saveriani, Comboniani e a Medici con l’Africa Cuamm. L’incontro – informa la diocesi – sul tema “Vite ai confini” è in programma lunedì 15 maggio 2023, con inizio alle ore 20.45 sul canale YouTube @lunedidellamissione. In questo appuntamento si affronterà il tema delle crisi democratiche e delle forme di resistenza che si stanno sperimentando nelle fragili repubbliche del Centro America e dei Caraibi. Interverranno Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, che approfondirà le dinamiche di Haiti e del Nicaragua di Ortega, e don Alberto Vitali, responsabile della Pastorale dei Migranti della Diocesi di Milano che illustrerà la situazione di El Salvador.