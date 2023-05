Giornalismo: Ucsi Sicilia, domani un corso di formazione al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa

Un corso di formazione per i giornalisti, una riflessione davanti al quadretto della Madonnina delle Lacrime e due incontri con i lettori. Il settimanale “Maria Con Te”, edito dalla San Paolo festeggerà il suo quinto compleanno, sabato prossimo, al Santuario Basilica Madonna delle Lacrime di Siracusa. Per celebrare l’occasione si svolgerà un corso di formazione per i giornalisti sul tema: “Il significato della rivista “Maria con te” a cinque anni dalla fondazione e il linguaggio delle Lacrime della Madonna a 70 anni dal prodigioso evento”. Un tema importante per riflettere sul messaggio di Maria ai suoi fedeli e del linguaggio delle Lacrime della Madonnina a settant’anni dal prodigioso evento.

L’evento è stato promosso dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, dall’Ucsi Sicilia e dall’Ucsi Siracusa, dall’Assostampa provinciale di Siracusa con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Alle celebrazioni parteciperanno l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Conferenza Episcopale Siciliana e il condirettore di “Maria Con Te”, Luciano Regolo. Il corso si svolgerà dalla 9 alle 14 nel salone “Baranzini” e sarà preceduto dai saluti del presidente provinciale dell’Ucsi Siracusa Alberto Lo Passo, dal segretario provinciale dell’Assostampa, Prospero Dente, con l’ introduzione del vice direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, Alessandro Ricupero, mentre il condirettore di Famiglia Cristiana e “Maria Con Te” Luciano Regolo relazionerà sulla nascita del settimanale e le finalità della rivista mariana. A seguire gli interventi dell’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, che è anche delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali della CeSi, il Segretario Nazionale dell’Ucsi e Tesoriere dell’OdgSicilia, Salvatore Di Salvo, il direttore del settimanale “Cammino” Orazio Mezzio e il Consulente Ecclesiastico dell’Ucsi Siracusa e Rettore della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, don Aurelio Russo.