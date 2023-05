Diocesi: Padova, il card. Zuppi chiude martedì 16 maggio il percorso “Chiunque” al Centro universitario con un incontro su “La politica di cui c’è bisogno”

Ottavo e ultimo appuntamento con gli incontri culturali del martedì promossi dal Centro universitario padovano che nell’edizione 2022-23 hanno come titolo “Chiunque #tuesday for future”, offrendo come filo conduttore il tema della fraternità ispirato dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, per ricordare come “chiunque” sia nostro fratello o sorella.

A chiudere il percorso sarà l’incontro in programma martedì 16 maggio, alle ore 18.30 nella sede del Centro universitario padovano, in via Zabarella 82 a Padova, dal titolo “La politica di cui c’è bisogno”, che vedrà la presenza dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Zuppi, in dialogo con Marco Almagisti, docente di Scienza della politica all’Università di Padova.

“Per molti oggi – si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Padova – la politica è una ‘brutta parola’ da evitare e ancora di più un ambito in cui non lasciarsi coinvolgere. Ma è possibile una buona politica, una politica che non sia sottomessa all’economia, alla finanza o al dominio di un’ideologia, ma sia guidata solo dalla ricerca del bene comune di ogni popolo e persona? La politica di cui c’è bisogno, dice Papa Francesco, è quella che ha una visione ampia e che porta avanti un nuovo approccio integrale delle varie discipline, quella che riconosce ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricerca un’amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Ad approfondire questo aspetto della fraternità sarà proprio il card. Matteo Zuppi”.

Per chi non potesse partecipare in presenza, anche quest’ultimo incontro sarà trasmesso on line in diretta streaming sulla pagina YouTube del Centro universitario.