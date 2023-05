Marcia PerugiAssisi: dal 15 al 21 maggio, la “Settimana Civica”, con il motto “Trasformiamo il futuro”

Dal 15 al 21 maggio 2023 si svolgerà la terza “Settimana Civica”. Organizzata in occasione del 75° anniversario della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a 100 anni dalla nascita di don Milani, durante la settimana, si svolgeranno centinaia di attività di oltre cento scuole di tutte le regioni italiane. L’iniziativa si concluderà con il Meeting nazionale delle scuole di pace “Sui passi di Francesco” e con un’edizione speciale della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che domenica 21 maggio vedrà il protagonismo di migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze, insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da ogni parte d’Italia. La Settimana è organizzata con il motto “Trasformiamo il futuro” e segnerà l’avvio della preparazione, dal basso, del “Summit del Futuro” (Summit of the Future) che riunirà all’Onu, nel 2024, i Capi di Stato di tutto il mondo e durante il quale sarà adottato un “Patto per il futuro”. Sarà l’apertura di un immenso cantiere, il cantiere dei cantieri: il cantiere del futuro. A decine di migliaia di studenti verrà offerta la possibilità di riflettere sul futuro e di cominciare a sentirsi autori di una nuova opera: cambiare il futuro che incombe, renderlo più umano e se possibile più sereno, più giusto e pacifico per tutti. La “III Settimana Civica” è co-promossa da Rete nazionale delle Scuole per la Pace, Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, EIS – Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, Articolo 21.